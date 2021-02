Europa League | Roma e Milan qualificate agli ottavi Napoli eliminato

Leggi su firenzepost

(Di venerdì 26 febbraio 2021)passano il turno inil. La, vittoriosa all'andata per 0-2 ha battuto il Braga 3-1 nel ritorno. Più faticosa la qualificazione delche ha pareggiato 1-1 con la Stella Rossa e ce l'ha fatta in virtù del 2-2 in trasferta all'andata. Missionebraio, a Nyon i non riuscita alche ha vinto 2-1 contro il Granada, ma aveva perso 2-0 all'andata. Oggi, 26 febl sorteggio per glidi finale L'articolo proviene da Firenze Post.