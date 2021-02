Europa League, ritorno dei sedicesimi: dove eravamo rimasti? (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo la due giorni di Champions League che, tra le altre, ha visto scendere in campo anche Lazio ed Atalanta rispettivamente contro Bayern Monaco e Real Madrid, riecco riapparire sulla scena europea l’Europa League, con il ritorno dei sedicesimi di finale della competizione. Come nella massima competizione continentale, sono tre le squadre italiane che difenderanno i colori della Serie A: Roma, Milan e Napoli scopriranno se, in questo giovedì, accederanno agli ottavi completando la doppia sfida. Ma cosa era successo nei primi novanta minuti? Ecco dove eravamo rimasti. Europa League, ritorno dei sedicesimi: le partite chiuse all’andata Due delle quattro inglesi della competizione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo la due giorni di Championsche, tra le altre, ha visto scendere in campo anche Lazio ed Atalanta rispettivamente contro Bayern Monaco e Real Madrid, riecco riapparire sulla scena europea l’, con ildeidi finale della competizione. Come nella massima competizione continentale, sono tre le squadre italiane che difenderanno i colori della Serie A: Roma, Milan e Napoli scopriranno se, in questo giovedì, accederanno agli ottavi completando la doppia sfida. Ma cosa era successo nei primi novanta minuti? Eccodei: le partite chiuse all’andata Due delle quattro inglesi della competizione ...

