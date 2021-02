Europa League, Napoli - Granada 2 - 1: Gattuso fuori ai sedicesimi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Vittoria amara per il Napoli in Europa League. Nel ritorno dei sedicesimi di finale la squadra di Gattuso batte 2 - 1 il Granada, ma non riesce a ribaltare il risultato dell'andata ed esce dal torneo. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 febbraio 2021) Vittoria amara per ilin. Nel ritorno deidi finale la squadra dibatte 2 - 1 il, ma non riesce a ribaltare il risultato dell'andata ed esce dal torneo. ...

