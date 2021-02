Europa League, Napoli-Granada 0-0 (LIVE) (Di giovedì 25 febbraio 2021) Europa League, il programma e i risultati di giovedì 25 febbraio. In campo Milan, Roma e Napoli. ROMA – Europa League, il programma e i risultati di giovedì 25 febbraio. In campo Milan, Roma e Napoli impegnate rispettivamente contro Stella Rossa, Sporting Braga e Granada. Europa League, il programma di giovedì 25 febbraio Di seguito il programma di Europa League di giovedì 25 febbraio, sfide valide per il ritorno dei sedicesimi di finale. Tottenham*-Wolfsberg 4-0 (giocata mercoledì 24) and. 4-1Ajax-Lilla (ore 18.55) and. 2-1Arsenal-Benfica (ore 18.55) and. 1-1Hoffenheim-Molde (ore 18.55) and. 3-3Napoli-Granada (ore 18.55) and. 0-2Rangers-Antwerp (ore 18.55) ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 febbraio 2021), il programma e i risultati di giovedì 25 febbraio. In campo Milan, Roma e. ROMA –, il programma e i risultati di giovedì 25 febbraio. In campo Milan, Roma eimpegnate rispettivamente contro Stella Rossa, Sporting Braga e, il programma di giovedì 25 febbraio Di seguito il programma didi giovedì 25 febbraio, sfide valide per il ritorno dei sedicesimi di finale. Tottenham*-Wolfsberg 4-0 (giocata mercoledì 24) and. 4-1Ajax-Lilla (ore 18.55) and. 2-1Arsenal-Benfica (ore 18.55) and. 1-1Hoffenheim-Molde (ore 18.55) and. 3-3(ore 18.55) and. 0-2Rangers-Antwerp (ore 18.55) ...

