Europa League Napoli, anche Mertens convocato per il Granada (Di giovedì 25 febbraio 2021) Napoli - Per provare a compiere l'impresa col Granada (oggi allo stadio Maradona alle 18.55), il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha convocato anche Dries Mertens , reduce da un lungo infortunio. Per ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 25 febbraio 2021)- Per provare a compiere l'impresa col(oggi allo stadio Maradona alle 18.55), il tecnico delRino Gattuso haDries, reduce da un lungo infortunio. Per ...

AntoVitiello : Da Milanello: #Mandzukic e #Bennacer ancora allenamento a parte, mentre #Diaz e #Ibrahimovic regolarmente in campo… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGranada ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliGranada sarà diretta dall’arbitro tedesco Siebert ?? - PioliIsOnFire : @ticoti70 @capuanogio Noi 7 anni che non siamo in champions, voi 6 che non passate un girone, nemmeno quello dell'E… - NaiveLeftist : RT @romanismo85: La #Roma non ha giocato una finale di Champions, ha subito contro in Europa League un rigore per ave preso la palla di FAC… -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Roma Braga, i convocati di Fonseca: Cristante recupera Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati in vista di Roma - Braga Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha reo nota la lista dei convocati per il match di Europa League contro il Braga. C'è Cristante che ha recuperato dalla lombalgia. Portieri: Lopez, Fuzato, Mirante Difensori: Karsdorp, Mancini, Peres, Spinazzola Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, ...

Sorteggio ottavi di finale di UEFA Europa League: la guida completa UEFA.com Calcio in tv: giovedì con l'Europa League Un lungo giovedì sera in tv con l'Europa League: protagoniste Napoli, Roma e Milan in tre partite trasmesse in diretta da Sky con la finestra in chiaro su Tv8, emittente di proprietà dello stesso grup ...

Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati in vista di Roma - Braga Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha reo nota la lista dei convocati per il match di Europa League contro il Braga. C'è Cristante che ha recuperato dalla lombalgia. Portieri: Lopez, Fuzato, Mirante Difensori: Karsdorp, Mancini, Peres, Spinazzola Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, ...