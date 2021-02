Europa League, Milan-Stella Rossa: sorpresa Dalot tra i rossoneri, Stankovic con Falcinelli. Le formazioni ufficiali (Di giovedì 25 febbraio 2021) Alle ore 21.00 il Milan affronterà a San Siro la Stella Rossa.I rossoneri hanno dalla loro parte il doppio risultato per staccare un pass valido per gli ottavi di finale di Europa League dopo il 2-2 dell'andata. Le formazioni ufficiali.Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Tomori, Romagnoli, Dalot; Meite, Kessie; Castillejo, Krunic, Calhanoglu; LeaoStella Rossa (3-4-2-1): Borjan; Pankov, Degenek, Sanogo; Gobeljic, Kanga, Srnic, Gajic; Ben Nabouhane, Ivanovic; Falcinelli. All. Stankovic Leggi su mediagol (Di giovedì 25 febbraio 2021) Alle ore 21.00 ilaffronterà a San Siro la.Ihanno dalla loro parte il doppio risultato per staccare un pass valido per gli ottavi di finale didopo il 2-2 dell'andata. Le(4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Tomori, Romagnoli,; Meite, Kessie; Castillejo, Krunic, Calhanoglu; Leao(3-4-2-1): Borjan; Pankov, Degenek, Sanogo; Gobeljic, Kanga, Srnic, Gajic; Ben Nabouhane, Ivanovic;. All.

