Europa League | Milan-Stella Rossa 1-1 | inizia la ripresa | LIVE NEWS

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGranada ?? - sechesi : Delle ultime 11 il Napoli ne ha perse 6, tra cui una finale. È stato eliminato da Coppa Italia ed Europa League ed… - OptaPaolo : 2 e 24 - Quello di Piotr #Zielinski dopo 2' e 24' è il gol più veloce segnato dal #Napoli nella sua storia in Europ… - cortomuso : Passano Slavia Praga e Young Boys coi risultati attuali, peak Europa League - Notiziedi_it : Il Napoli saluta anche l’Europa League: non basta la vittoria sul Granada -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

... non disputata lo scorso 4 ottobre dopo lo stop Covid imposto dall'Asl alla squadra azzurra, dovrebbe essere recuperata il 17 marzo per via dell'eliminazione di Gattuso in. Proprio ...... risultato che non ha però consentito agli azzurri di accedere agli ottavi di finale di. Considerazioni di campo, accompagnate da uno sfogo: ' Io penso che chi ci rappresenta deve far ...NAPOLI (ITALPRESS) – La corsa europea del Napoli si ferma ai sedicesimi di finale di Europa League. Allo stadio Maradona gli azzurri superano il Granada 2-1 con reti di Zielinski e Fabian Ruiz, ma ven ...Milan in maglia bianca. Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I rossoneri di Pioli affrontano la Stella Rossa nel ritorno dei sedicesimi di Europa League. Si parte dal 2-2 maturato all'andata: ...