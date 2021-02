Europa League | Milan-Stella Rossa 1-1 | ammonito Ibra | LIVE NEWS

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGranada ?? - sechesi : Delle ultime 11 il Napoli ne ha perse 6, tra cui una finale. È stato eliminato da Coppa Italia ed Europa League ed… - OptaPaolo : 2 e 24 - Quello di Piotr #Zielinski dopo 2' e 24' è il gol più veloce segnato dal #Napoli nella sua storia in Europ… - Alex40266311 : #MilanStellaRossa Madonna quanto facciamo cagare. SVEGLIAAAAAAAA Mamma mia altro che champions,qua dobbiamo vedere… - opirevski : Pensa guardare l'Europa League se non tifi una squadra che la gioca/non la betti -

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Commenta per primo L'allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso ha dichiarato dopo l'eliminazione dall'contro il Granada: 'Anche oggi abbiamo preso un gol assurdo, eravamo in tre contro uno in area. Non ricordo altre azioni da parte loro che hanno perso troppo tempo, invece noi dobbiamo ...15'st Doppio cambio per Fonseca, fuori Veretout ed El Shaarawy, dentro Spinazzola e Carles Perez. 14'st Bravo Pedro che recupera palla, poi però lo spagnolo non riesce a essere preciso per El Shaarawy.Non serve a nulla il successo maturato questa sera al Maradona. Il Napoli si impone 2-1 sul Granada, ma è fuori dall’Europa League ai sedicesimi di finale. Fatale è stato non riuscire a segnare ...269 Milan-Stella Rossa (calcio d’inizio alle ore 21) è una gara valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale in Europa League. Si (ri)parte dal 2-2 dell’andata al Marakana di Belgrado. Senza gli i ...