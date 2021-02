Europa League: Milan, Napoli e Roma a caccia degli ottavi. Ecco il programma TV (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ibrahimovic L’Europa League 2020/21 arriva al primo dentro o fuori. Si gioca il ritorno dei sedicesimi di finale, che stabilirà quali squadre saranno protagoniste agli ottavi. Tra queste sperano di esserci anche le italiane Milan, Napoli e Roma. Le partite sono trasmesse in esclusiva dai canali Sky, con un match – quello degli uomini di Pioli contro la Stella Rossa – in chiaro su Tv8. Europa League: dove seguire i sedicesimi di giovedì 25 febbraio 2021 Le partite di Europa League si giocano tutte in un’unica giornata. Ecco quali Sky ha deciso di trasmettere (nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV): Napoli-GRANADA Ore 18.55, diretta SkySport Uno e ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ibrahimovic L’2020/21 arriva al primo dentro o fuori. Si gioca il ritorno dei sedicesimi di finale, che stabilirà quali squadre saranno protagoniste agli. Tra queste sperano di esserci anche le italiane. Le partite sono trasmesse in esclusiva dai canali Sky, con un match – quellouomini di Pioli contro la Stella Rossa – in chiaro su Tv8.: dove seguire i sedicesimi di giovedì 25 febbraio 2021 Le partite disi giocano tutte in un’unica giornata.quali Sky ha deciso di trasmettere (nel dettaglio, gli orari di gioco e la diretta TV):-GRANADA Ore 18.55, diretta SkySport Uno e ...

