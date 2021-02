Europa League, Milan e Roma agli ottavi: rossoneri col brivido, giallorossi senza problemi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Milan con tanta fatica ottiene la qualificazione per gli ottavi di finale di Europa League.I rossoneri non sono andati oltre l'1-1 nella gara casalinga contro la Stella Rossa che nel corso dei 90 minuti ha anche rischiato di portare a casa partita e pass per il prossimo turno. Ad aprire le marcature del match un calcio di rigore trasformato da Kessiè al 9', il pari dei serbi porta la firma di Ben al 24'. Prestazione più che opaca per gli uomini guidati da Stefano Pioli che devono ringraziare Donnarumma, autore di un paio di interventi decisivi. Nell'altra sfida della serata la Roma sul velluto nel match contro il Braga: 3-1 per i giallorossi che si prendono il passaggio del turno. Per Fonseca & Co a segno Dzeko, Carles Perez e Borja Majoral; per i lusitani ... Leggi su mediagol (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilcon tanta fatica ottiene la qualificazione per glidi finale di.Inon sono andati oltre l'1-1 nella gara casalinga contro la Stella Rossa che nel corso dei 90 minuti ha anche rischiato di portare a casa partita e pass per il prossimo turno. Ad aprire le marcature del match un calcio di rigore trasformato da Kessiè al 9', il pari dei serbi porta la firma di Ben al 24'. Prestazione più che opaca per gli uomini guidati da Stefano Pioli che devono ringraziare Donnarumma, autore di un paio di interventi decisivi. Nell'altra sfida della serata lasul velluto nel match contro il Braga: 3-1 per iche si prendono il passaggio del turno. Per Fonseca & Co a segno Dzeko, Carles Perez e Borja Majoral; per i lusitani ...

