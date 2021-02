Europa League, Milan agli ottavi a fatica contro la Stella Rossa! Roma ok contro il Braga. Le qualificate (Di giovedì 25 febbraio 2021) Due su due: la serata di Europa League premia Milan e Roma. Dopo l'eliminazione del Napoli contro il Granada, l'Italia trova un motivo per sorridere. I rossoneri passano agli ottavi col brivido, pareggiando per 1-1 contro la Stella Rossa e ringraziando anche Donnarumma per le parate nella ripresa. Tutto facile per i giallorossi, subito avanti e in gestione del match. Anche per loro, i sedicesimi sono superati.Milan-Stella ROSSAIl discorso qualificazione sembra abbastanza indirizzato a favore del Milan. I rossoneri, infatti, sbloccano il match al 7' su calcio di rigore con Kessie. Tuttavia la Stella Rossa non ha intenzione di arrendersi ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 25 febbraio 2021) Due su due: la serata dipremia. Dopo l'eliminazione del Napoliil Granada, l'Italia trova un motivo per sorridere. I rossoneri passanocol brivido, pareggiando per 1-1laRossa e ringraziando anche Donnarumma per le parate nella ripresa. Tutto facile per i giallorossi, subito avanti e in gestione del match. Anche per loro, i sedicesimi sono superati.ROSSAIl discorso qualificazione sembra abbastanza indirizzato a favore del. I rossoneri, infatti, sbloccano il match al 7' su calcio di rigore con Kessie. Tuttavia laRossa non ha intenzione di arrendersi ...

sechesi : Delle ultime 11 il Napoli ne ha perse 6, tra cui una finale. È stato eliminato da Coppa Italia ed Europa League ed… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGranada ?? - OptaPaolo : 2 e 24 - Quello di Piotr #Zielinski dopo 2' e 24' è il gol più veloce segnato dal #Napoli nella sua storia in Europ… - MarcoVBava : @AvantiLazioMCM No perché la Champions ti porta soldi e possibilità di crescita che l'Europa League non ti da. - sportli26181512 : Europa League, tutte le squadre qualificate agli ottavi di finale: Alla luce dei risultati odierni ecco la lista di… -