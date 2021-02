Europa League | Milan 1-1 e Roma 3-1 agli ottavi Super Donnarumma

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Con tanta, troppa fatica, ma alla fine ilè passato. Più complicato del previsto il turno contro la Stella Rossa di Stankovic, capace di bloccare i rossoneri sia all’andata che al ritorno. Nonostante ciò, i due pareggi premiano i ragazzi di Pioli in virtù dei gol fuori casa (2-2 all’andata a Belgrado). Trova il vantaggio ilcon il rigore trasformato da Kessie, ma si fa riprendere al 25? da El Fardou Ben. Opsiti che rimangono in 10 al 70? per l’espulsione di Gobeljic, ma anche oggi, non si demoralizzano dall’uomo in meno, e vanno vicini anche al gol del vantaggio con Sanogo, maevita un epilogo peggiore.in scioltezza che vince anche al ritorno per 3-1. Apre Dzeko, chea Totti nelle marcature europee. Al 72? giallorossi vicini al raddoppio, ma Pellegrini ...