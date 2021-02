Europa League, Manchester United-Real Sociedad: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 25 febbraio 2021) Manchester United-Real Sociedad questa sera a partire dalle 21.00 all'”Old Trafford”, in campo per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. Gara profondamente segnata dalla sfida di andata, agli spagnoli serve un miracolo. Ecco le ultime dal match, con le probabili formazioni e la diretta tv dell’evento europeo. Il momento del Manchester United Red Devils on fire, con un piede già negli ottavi di finale in Europa League. La formazione di Solskjaer, infatti, dopo la bella vittoria ottenuta allo Juventus Stadium nella sfida di andata, si è rigetta in campionato, centrando la 14a vittoria stagionale, battendo per 3-1 i bianconeri del Newcastle. Nella circostanza, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021)questa sera a partire dalle 21.00 all'”Old Trafford”, in campo per il ritorno dei sedicesimi di. Gara profondamente segnata dalla sfida di andata, agli spagnoli serve un miracolo. Ecco le ultime dal match, con lee latv dell’evento europeo. Il momento delRed Devils on fire, con un piede già negli ottavi di finale in. La formazione di Solskjaer, infatti, dopo la bella vittoria ottenuta allo Juventus Stadium nella sfida di andata, si è rigetta in campionato, centrando la 14a vittoria stagionale, battendo per 3-1 i bianconeri del Newcastle. Nella circostanza, ...

