Europa League | lo Young Boys conquista una qualificazione storica

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Non si ripete lo spettacolo dell’andata, ma Bayer Leverkusen-è stata una partita viva. Vinta nettamente dalla squadra svizzera dopo un primo tempo equilibrato e scevro di occasioni nitide. Tutto è cambiato nella ripresa appena Jordan Siebatcheu ha battuto Lomb di testa. La rete dell’attaccante ha aperto la strada poi alla seconda marcatura, firmata da Fassnacht. Come è andata la gara? Come era lecito aspettarci abbiamo assistito ad una gara combattuta e vissuta fin dall’inizio. Mediante un gioco coerente e equilibrato da parte di entrambe le squadre. La spunta lograzie soprattutto alle 4 reti dell’andata, arrivate dopo una prestazione di primo livello. Il Bayer Leverkusen ci ha provato, ha cambiato qualche interprete, ha tentato qualche azione interessante, ma non ha inciso come voleva ...

ROMA - BRAGA 2 - 1 LIVE 23' Dzeko (R), 74' Perez (R), 88' aut. Cristante (R) ROMA (3 - 4 - 2 - 1) : Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Veretout (59' Spinazzola), Diawara, Villar (46' Pellegrini), ...Il Napoli esce anche dall', e per Gennaro Gattuso si mette malissimo. Gli azzurri vincono 2 - 1 al Diego Maradona contro il Granada , ma non basta per rovesciare lo 0 - 2 rimediato in Spagna. E dire che il ...ROMA-BRAGA 1-0, GOL DI DZEKO. Dzeko non andava a segno per tre presenze consecutive in Europa League dal dicembre 2008 con la maglia del Wolfsburg. Con questa rete Dzeko ha raggiunto la doppia cifra ...(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Roma batte Sporting Braga (Portogallo) 3-1 (1-0) nella partita di ritorno dei sedicesimi di finale dell'Europa League, disputata sul terreno dello stadio Olimpico di Roma. I ...