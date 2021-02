Europa League, Leicester City-Slavia Praga per gli ottavi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il Leicester ospita lo Slavia Praga, giovedì alle 21:00, dopo il deludente 0-0 dell’andata. Dopo un pareggio a reti violate in casa dello Slavia Praga, il Leicester è chiamato a vincere tra le mura amiche del King Power Stadium per strappare il pass per gli ottavi di Europa League. Non sarà però una partita facile per gli uomini di Brendan Rodgers. Nei primi 90 minuti, pur schierando gran parte dei titolari, le Foxes non sono riuscite a scardinare il muro ceco. Leicester che avrà dunque bisogno di una gara perfetta. La settimana di Leicester City e Slavia Praga Il Leicester City ha metabolizzato in fretta il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ilospita lo, giovedì alle 21:00, dopo il deludente 0-0 dell’andata. Dopo un pareggio a reti violate in casa dello, ilè chiamato a vincere tra le mura amiche del King Power Stadium per strappare il pass per glidi. Non sarà però una partita facile per gli uomini di Brendan Rodgers. Nei primi 90 minuti, pur schierando gran parte dei titolari, le Foxes non sono riuscite a scardinare il muro ceco.che avrà dunque bisogno di una gara perfetta. La settimana diIlha metabolizzato in fretta il ...

AntoVitiello : Da Milanello: #Mandzukic e #Bennacer ancora allenamento a parte, mentre #Diaz e #Ibrahimovic regolarmente in campo… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGranada ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliGranada sarà diretta dall’arbitro tedesco Siebert ?? - AFootdz : RT @sscnapoli: ?? | I convocati di #NapoliGranada ?? - HelloQaiis : @RespectxAC_MT Per aiutare quelli che gridavano ieri per l'Atalanta di Gasperino... e che cui, dicevano che non imp… -