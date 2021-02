Europa League, Arsenal-Benfica: probabili formazioni e diretta tv (Di giovedì 25 febbraio 2021) È una delle sfide più affascinanti, soprattutto per il blasone dei due club, dei sedicesimi dei finali di Europa League. Arsenal e Benfica, dopo il pareggio dell’andata griffato da Pizzi e Saka, si ritrovano su un campo neutro per determinare quale tra le due società approderà agli ottavi della competizione. Il risultato dei primi novanta minuti di gioco, ovviamente, pone Mikel Arteta come assoluto favorito sul collega Jorge Jesus. Entrambe le compagini arrancano nei rispettivi campionati: in Premier League i Gunners sono lontanissimi dalle posizioni di testa, mentre le Aquile di Lisbona in Premeira Liga sono quarte e fuori dalla lotta per la vittoria finale del torneo. Ecco le ultime da Arsenal-Benfica, le probabili formazioni e la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) È una delle sfide più affascinanti, soprattutto per il blasone dei due club, dei sedicesimi dei finali di, dopo il pareggio dell’andata griffato da Pizzi e Saka, si ritrovano su un campo neutro per determinare quale tra le due società approderà agli ottavi della competizione. Il risultato dei primi novanta minuti di gioco, ovviamente, pone Mikel Arteta come assoluto favorito sul collega Jorge Jesus. Entrambe le compagini arrancano nei rispettivi campionati: in Premieri Gunners sono lontanissimi dalle posizioni di testa, mentre le Aquile di Lisbona in Premeira Liga sono quarte e fuori dalla lotta per la vittoria finale del torneo. Ecco le ultime da, lee la ...

AntoVitiello : Da Milanello: #Mandzukic e #Bennacer ancora allenamento a parte, mentre #Diaz e #Ibrahimovic regolarmente in campo… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGranada ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliGranada sarà diretta dall’arbitro tedesco Siebert ?? - ilveggente_it : In campo Napoli, Milan e Roma - CampusElia : @Ern4Pel @TV8it Pure nel video promozionale delle Italiane in Europe League ci sono solo 2 frame della Roma il rest… -