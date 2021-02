Europa League, 3-1 al Braga e la Roma vola agli ottavi (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Roma si qualifica senza problemi agli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi, forti del 2-0 conquistato in trasferta, vincono per 3-1 anche al ritorno tra le mura amiche dello stadio Olimpico grazie ai gol di Dzeko, Perez e Mayoral. I portoghesi vanno a segno solo con l’autogol di Cristante. Capitolini in controllo sin dalle prime fasi dal match, abili nel gestire il possesso palla senza correre rischi in fase difensiva. Al 23? alla prima occasione arriva il gol con Edin Dzeko, che aveva già sbloccato il match d’andata. Lampo di El Shaarawy che costringe Tiago Sà alla deviazione sul palo, ma sulla ribattuta il bosniaco segna l’1-0. Con questa rete Dzeko raggiunge la doppia cifra di gol tra campionato e coppe in ciascuna delle sei stagioni disputate con la maglia della ... Leggi su funweek (Di giovedì 25 febbraio 2021) Lasi qualifica senza problemidi finale di. I giallorossi, forti del 2-0 conquistato in trasferta, vincono per 3-1 anche al ritorno tra le mura amiche dello stadio Olimpico grazie ai gol di Dzeko, Perez e Mayoral. I portoghesi vanno a segno solo con l’autogol di Cristante. Capitolini in controllo sin dalle prime fasi dal match, abili nel gestire il possesso palla senza correre rischi in fase difensiva. Al 23? alla prima occasione arriva il gol con Edin Dzeko, che aveva già sbloccato il match d’andata. Lampo di El Shaarawy che costringe Tiago Sà alla deviazione sul palo, ma sulla ribattuta il bosniaco segna l’1-0. Con questa rete Dzeko raggiunge la doppia cifra di gol tra campionato e coppe in ciascuna delle sei stagioni disputate con la ma della ...

