EuroLega, l'Olimpia Milano affronta questa sera il Khimki: dove vederla? questa sera ore 20.45 in campo Olimpia Milano e Khimki Mosca per la 26^ giornata di EuroLega. I ragazzi di Messina cercano di rialzarsi dopo il k.o. con lo Zenit contro i russi fanalini di coda. Diretta su Eurosport Player. Olimpia Milano, contro il Khimki per puntare alla vetta L'AX Armani Exchange Milano torna a calcare i parquet dell'EuroLega. questa sera alle ore 20.45 si presenterà infatti al Forum il Khimki, fanalino di coda della classifica. La squadra di Messina punta a riprendere la sorprendente marcia di questa stagione europea, dopo i 2 k.o. (ASVEL e Zenit) nelle ultime 3 uscite intervallati dal convincente successo sul Maccabi Tel Aviv.

