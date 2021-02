Estée Lauder ha comprato Deciem per 2.2 miliardi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il colosso cosmetico Estée Lauder ha annunciato di voler acquistare una quota di maggioranza della società Deciem proprietaria di The Ordinary. Secondo quanto riportato da Wwd, la valutazione è di 2,2 miliardi di dollari. Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il colosso cosmetico Estée Lauder ha annunciato di voler acquistare una quota di maggioranza della società Deciem proprietaria di The Ordinary. Secondo quanto riportato da Wwd, la valutazione è di 2,2 miliardi di dollari.

Ultime Notizie dalla rete : Estée Lauder SKÖN accanto a Stripe per combattere il cambiamento climatico ... il digital hub italiano leader mondiale nell'e - commerce b2b, e Sirpea, azienda leader nella cosmetica di Alta Gamma dal 1946 che ha già lanciato in Italia marchi come Estée Lauder e Paco Rabanne. ...

Consumi: cinesi comprano sempre più brand locali Anche multinazionali come Estée Lauder e L'Oréal stanno investendo pesantemente nella propria offerta online, ma è chiaro si stanno concentrando sul ben più redditizio segmento premium. In questo ...

