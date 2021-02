Enrico Mentana, dopo il divorzio chi è la nuova compagna del giornalista? (Di giovedì 25 febbraio 2021) Enrico Mentana è un giornalista e conduttore televisivo molto famoso. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e sulla vita privata. Fonte getty imagesQuest’oggi Enrico Mentana sarà ospite di Oggi è un altro giorno, programma e talk show condotto da Serena Bortone. Il programma è formato da un cast di tre opinionisti, definiti “affetti stabili”, chiamati a commentare i fatti del giorno, che cambiano di settimana in settimana. Enrico Mentana è tra i giornalisti più amati e ammirati dal popolo italiano nonché fondatore e poi direttore del Tg5. LEGGI ANCHE >>> Oggi è un altro giorno, colpaccio per Serena Bortone: incredibile ma vero LEGGI ANCHE >>> Oggi è un altro giorno, Serena Bortone in imbarazzo Enrico ... Leggi su chenews (Di giovedì 25 febbraio 2021)è une conduttore televisivo molto famoso. Scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera e sulla vita privata. Fonte getty imagesQuest’oggisarà ospite di Oggi è un altro giorno, programma e talk show condotto da Serena Bortone. Il programma è formato da un cast di tre opinionisti, definiti “affetti stabili”, chiamati a commentare i fatti del giorno, che cambiano di settimana in settimana.è tra i giornalisti più amati e ammirati dal popolo italiano nonché fondatore e poi direttore del Tg5. LEGGI ANCHE >>> Oggi è un altro giorno, colpaccio per Serena Bortone: incredibile ma vero LEGGI ANCHE >>> Oggi è un altro giorno, Serena Bortone in imbarazzo...

Mariell81093028 : RT @CinziaEmanuelli: @Nich_Ferrante Enrico Mentana, ieri sera TG La7: “Interrotto il consiglio dei ministri per fortissime discussioni tra… - Hellzapoppin80 : Enrico Mentana, ieri sera TG La7: “Interrotto il consiglio dei ministri per fortissime discussioni tra il PD e il M… - tommasofaoro : Usi principali di Facebook oggi: -litigare su temi di geopolitica in un gruppo di ricette baresi -importunare Enric… - azzurra_fenice : RT @CinziaEmanuelli: @Nich_Ferrante Enrico Mentana, ieri sera TG La7: “Interrotto il consiglio dei ministri per fortissime discussioni tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Mentana Chi è Stefano Mentana, il figlio del noto giornalista Enrico Mentana? Ecco chi è Stefano Mentana, età e carriera del primogenito del famoso giornalista Enrico Mentana Stefano Mentana è un giornalista, noto soprattutto per essere il figlio del famoso giornalista Enrico Mentana e dell'ex moglie Michela Rocco di Torrepadula. È nato nel 1988 a Milano e ...

Ascolti tv, Floris stravince vs Berlinguer e Mario Giordano. Super De Martino Il Tg2 di Sangiuliano non tocca quota 2 milioni alle 20,30 (1.824.000, 6.8%) e il Tg La7 di Enrico Mentana alle 20 sta sotto il milione e mezzo (1.486.000. 5.9%). Alto il Tg3 delle 19 che viene visto ...

"Abbiamo dimenticato i ventenni": la riflessione di Enrico Mentana La7 Barbara D’Urso e Nicola Zingaretti, la polemica social Chiudere Live-Non è la D’Urso, ma il segretario del PD Zingaretti prende le difese di Barbara D'Urso. con un post che ha scatenato una bufera sui social ...

Enrico Mentana, dopo il divorzio chi è la nuova compagna del giornalista? Enrico Mentana è un giornalista e conduttore di talk show politici. Oggi sarà ospite d Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone ...

Ecco chi è Stefano, età e carriera del primogenito del famoso giornalistaStefanoè un giornalista, noto soprattutto per essere il figlio del famoso giornalistae dell'ex moglie Michela Rocco di Torrepadula. È nato nel 1988 a Milano e ...Il Tg2 di Sangiuliano non tocca quota 2 milioni alle 20,30 (1.824.000, 6.8%) e il Tg La7 dialle 20 sta sotto il milione e mezzo (1.486.000. 5.9%). Alto il Tg3 delle 19 che viene visto ...Chiudere Live-Non è la D’Urso, ma il segretario del PD Zingaretti prende le difese di Barbara D'Urso. con un post che ha scatenato una bufera sui social ...Enrico Mentana è un giornalista e conduttore di talk show politici. Oggi sarà ospite d Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone ...