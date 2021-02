Emporio Armani | armonia ed eleganza rilassata nella nuova collezione

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 25 febbraio 2021)ha presentato a Milano laAutunno Inverno 2021 in cui spiccano richiamo agli anni ’80 Un’altra sfilata importante alla Milano Fashion Week è quella proposta da, che ci propone laAutunno Inverno 2021.presentazione ufficiale si legge: “l’delle forme e l’che sono l’essenza disono offerte in modo scattante, eclettico, metropolitano, condite con tocchi spiritosi. In questa stagione, il richiamo al vocabolario di– in particolare quello degli anni ’80 – è forte quanto l’evidente ma sottile volontà di attualizzarlo, con tocchi di colore accesi e ...