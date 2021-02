Empoli-Venezia (venerdì 26 febbraio, ore 21): formazioni, quote, pronostici (Di giovedì 25 febbraio 2021) Secondo anticipo del venerdì di questa venticinquesima giornata di Serie B ed è una sfida affascinante per il tecnico della capolista Empoli Dionisi, che affronta la sua ex squadra, il Venezia. Azzurri reduci da quattro pareggi consecutivi, che hanno mosso la classifica ma al contempo avvicinato pericolosamente la concorrenza. L’ultimo è stato faticoso, nel derby InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di giovedì 25 febbraio 2021) Secondo anticipo deldi questa venticinquesima giornata di Serie B ed è una sfida affascinante per il tecnico della capolistaDionisi, che affronta la sua ex squadra, il. Azzurri reduci da quattro pareggi consecutivi, che hanno mosso la classifica ma al contempo avvicinato pericolosamente la concorrenza. L’ultimo è stato faticoso, nel derby InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Empoli-Venezia (venerdì 26 febbraio, ore 21): formazioni, quote, pronostici - SerieBNewsCom : #EmpoliVenezia, il doppio ex #DiNapoli in ESCLUSIVA! Le sue parole in vista della grande sfida della prossima giorn… - Fantacalciok : Calcio in tv: il big match di Serie B Empoli-Venezia e le altre sfide in Europa - tuttofrosinone : In B è attesa per il big match: Empoli-Venezia per la vetta. Le aperture dei quotidiani - TUTTOB1 : La Nazione: 'Empoli-Venezia è anche il duello Dionisi-Zanetti: sfida tra i tecnici emergenti più in forma della B' -