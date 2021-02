Emma Watson si ritira dalle scene: ecco perché (Di giovedì 25 febbraio 2021) Emma Watson, divenuta famosa grazie al ruolo di Hermione Granger nella saga di Harry Potter, ha annunciato la volontà di ritirarsi dalle scene. Alla base di questa decisione ci sarebbe la voglia di dedicarsi alla vita privata e alla famiglia, cosa che il lavoro le ha sempre impedito. L’attrice inoltre ha sempre dichiarato di sentirsi poco a suo agio sotto i riflettori, e questa decisione era probabilmente intuibile già da qualche tempo (la donna ha messo in pausa il suo profilo Instagram). Con anche una laurea alle spalle, è facile pensare che Emma Watson abbia altre aspirazioni da voler coltivare. Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi su Facebook, Instagram e Twitter! Crediti fotografici: monkeybit.it CHIARA COZZI L'articolo proviene da Metropolitan ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021), divenuta famosa grazie al ruolo di Hermione Granger nella saga di Harry Potter, ha annunciato la volontà dirsi. Alla base di questa decisione ci sarebbe la voglia di dedicarsi alla vita privata e alla famiglia, cosa che il lavoro le ha sempre impedito. L’attrice inoltre ha sempre dichiarato di sentirsi poco a suo agio sotto i riflettori, e questa decisione era probabilmente intuibile già da qualche tempo (la donna ha messo in pausa il suo profilo Instagram). Con anche una laurea alle spalle, è facile pensare cheabbia altre aspirazioni da voler coltivare. Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi su Facebook, Instagram e Twitter! Crediti fotografici: monkeybit.it CHIARA COZZI L'articolo proviene da Metropolitan ...

