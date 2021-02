Emma Watson, addio al cinema? L’attrice di Harry Potter pronta al ritiro dalle scene (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il mondo della rete è sconvolto da un rumor che riguarda L’attrice Emma Watson, in queste ore entrata prepotentemente tra i trend topic di Twitter. Secondo una fonte estera, infatti, l’agente delL’attrice che ha dato il volto a Hermione Granger nella saga di Harry Potter, avrebbe deciso di prendersi una pausa dalla recitazione. Non un addio definitivo, quindi, ma il tam-tam mediatico sta portando a credere che non vedremo mai più recitare Emma Watson in un film. Emma Watson attrice “dormiente”: cosa succede La notizia è da prendere con le pinze: a riportarla è un pezzo del britannico Daily Mail, non sempre preciso quando si tratta delle notizie di gossip e del mondo dello spettacolo. Qui, viene ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il mondo della rete è sconvolto da un rumor che riguarda, in queste ore entrata prepotentemente tra i trend topic di Twitter. Secondo una fonte estera, infatti, l’agente delche ha dato il volto a Hermione Granger nella saga di, avrebbe deciso di prendersi una pausa dalla recitazione. Non undefinitivo, quindi, ma il tam-tam mediatico sta portando a credere che non vedremo mai più recitarein un film.attrice “dormiente”: cosa succede La notizia è da prendere con le pinze: a riportarla è un pezzo del britannico Daily Mail, non sempre preciso quando si tratta delle notizie di gossip e del mondo dello spettacolo. Qui, viene ...

