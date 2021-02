Emergenza contagi, il sindaco chiude la scuola elementare Aldo Moro fino al 4 marzo (Di giovedì 25 febbraio 2021) FALCONARA - Scatta da domani, 26 febbraio, la chiusura precauzionale della scuola elementare Aldo Moro, dove sono tre le classi in quarantena : da lunedì sono rimasti a casa 75 bambini su un totale ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 25 febbraio 2021) FALCONARA - Scatta da domani, 26 febbraio, la chiusura precauzionale della, dove sono tre le classi in quarantena : da lunedì sono rimasti a casa 75 bambini su un totale ...

petergomezblog : Covid, Biden estende emergenza nazionale. Germania quasi 12mila nuovi casi e record di contagi in Francia: oltre 3… - Torrechannelit : Castellammare- Emergenza COVID-19, 80 nuovi contagi e 8 guarigioni - lucafaccio : Covid, Biden estende emergenza nazionale. Germania quasi 12mila nuovi casi e record di contagi in Francia: oltre 3… - Giuggio72684862 : RT @Virus1979C: Covid, Biden estende emergenza nazionale. Germania quasi 12mila nuovi casi e record di contagi in Francia: oltre 31mila ht… - corriereviterbo : Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Viterbo #Viterbo #Covid #bollettino #Asl -