Élite | importantissime novità per gli appassionati della serie tv spagnola | ecco di che si tratta

(Di giovedì 25 febbraio 2021) La quarta attesissima stagione dinon è ancora uscita ma già Netflix – sulla pagina ufficiale Instagram – ha annunciato che ci sarà anche una quinta stagioneseguitissima, ma non solo, ha rivelato chi saranno le new entry che si aggiungeranno alle quattroprossima stagione: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit) I due nuovi protagonisti disaranno l’attrice argentina Valentina Zenere, conosciuta al pubblico per il ruolo di Ámbar Smith nellatargata Disney Channel Soy Luna e l’attore brasiliano André Lamoglia: E voi cosa ne pensate? L'articolo proviene da Isa e Chia.

Ultime Notizie dalla rete : Élite importantissime

Commissariare la politica quando si devono compiere scelteappare davvero come una ... Lepopuliste si auspicano questa immediata e improvvisa inversione di rotta che per la ...... 2015)- "Le foto, in un libro come questo, per me sonoperché fissano in documenti ... come la poesia, così popolare nel mondo arabo, ma spesso considerata d'in Italia. "Quello che ...