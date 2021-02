Elisa Isoardi confessa la realtà impensabile | “Senza televisione ne gas”

Leggi su kronic

(Di giovedì 25 febbraio 2021), si raccontafiltri in un intervista al Corriere della sera eunache nessuno si sarebbe immaginatoIn queste ore è arrivata ufficiale la notizia che la bellaparteciperà all’Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi che partirà tra pochi giorni. E così, dopo tanti dubbi ed incertezze, salperà davvero per l’Honduras e prima di farlo ha deciso di annunciare la notizia in un’intervista al “Corriere della Sera“, in cui si è raccontataalcun filtro. Prima della partenza ha spiegato la, ha deciso di tornare qualche settimana a casa, a Monterosso Grana, il paesino di cui è originaria: “Da ...