Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi 2021 | «Ho bisogno di cambiare aria»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 25 febbraio 2021)(da Instagram) Figurarsi se l’annuncio ufficiale non doveva arrivare sulla carta stampata. Facile vantarsi di puntare al nuovo che avanza o dell’anima social, nei fatti il web è utile solo per proclami, smentite, chiarimenti e soprattutto lamentele. La conferma di(unica?) concorrente di spicco de L’Isola deiarriva dalle pagine del Corriere della Sera. Archiviata la turbolenta ma felice partecipazione a Ballando con le Stelle, l’ex padrona di casa de La Prova del Cuoco si avventurerà nelle acque dell’Honduras. La, classe 1982, ci crede e pensa che la chiave sia “trasformare un’opportunità di lavoro in un’opportunità di vita. Era già successo con Ballando, dove avevo fatto conoscere qualcosa in più di me e sono certa succederà ora con ...