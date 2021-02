Elisa Isoardi al posto di Barbara d’Urso nelle domeniche di Canale 5? L’indiscrezione

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 25 febbraio 2021) A quanto pare è proprio vero che il palinsesto di Mediaset, e in particolare di5 per la prossima stagione sarà completamente rivoluzionato. Se è vero che Live-Non è lachiuderà i battenti con mesi di anticipo rispetto alla passata stagione, sembra essere anche vero che Domenica Live sarà cancellato il prossimo anno. Indiscrezioni queste, che da ore rimbalzano da un sito all’altro. Oggi pomeriggio ad aggiungere un tassello al nuovo puzzle Mediaset per il prossimo anno televisivo, è stato il sito Davide Maggio che ha sganciato una vera e propria bomba. Sembra infatti che Mediaset sappia già su chi puntare per darsi una “ripulita” e cercare una fetta di pubblico diversa da quello abituato a un certo tipo di contenuti. Ed è per questo che si sarebbe deciso di puntare su. Non è un caso se la ...