Ela Weber in tv solo per Antonella Clerici, risponde dalla sua cucina (Foto) (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ela Weber è una cara amica di Antonella Clerici ed è solo per questo che ha accettato di collegarsi dalla sua cucina, da casa sua con E' sempre mezzogiorno (Foto). E' da tanti anni che non vediamo la Weber in tv, anche la Clerici non la incontra da un po'. Sono da sempre amiche, da quando hanno condotto insieme nel 2001 Domenica In. Antonella Clerici ricorda il matrimonio della sua ospite, c'era anche a lei, al mare: "E' stato bellissimo, meraviglioso". Ed è con Andrea che Ela Weber ha scelto di cambiare vita, di andare a vivere in campagna, ben prima che lo facesse la Clerici. Ricordano la loro Domenica In con Mara Venier e Carlo Conti.

