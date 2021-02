El Shaarawy | “Bello ritrovare Dzeko | ma questa squadra ha qualità ovunque Ci sarà da divertirsi”

PagineRomaniste : #ElShaarawy: 'Bello ritrovare #Dzeko, c'è ancora intesa. Sono contento della vittoria, ho tanto entusiasmo'… - LAROMA24 : Roma-Braga, EL SHAARAWY: «Bello ritrovare Dzeko, ci sarà da divertirsi» #AsRoma - Dieguista__ : che bello che è el shaarawy - roserome1927 : 3-1 Peccato per il goal preso Rosico per l’infortunio di Dzeko Molto bene Veretout Bello rivedere El Shaarawy tito… - strumentiumani : El Shaarawy l'ho visto bello pumped, sono sinceramente curioso per le future scelte di Fonseca là davanti. -

Ultime Notizie dalla rete : Shaarawy Bello

(32'st Mkhitaryan ng) El6,5: Seicentoquaranta giorni. Il primo battito finisce sul palo dopo un tiro a giro dei suoi. Sulla ribattuta l'amico Dzeko fa tap - in.pure l'assist per ...Queste le sue dichiarazioni: ' Elgiocherà, è pronto per aiutare la squadra. Per me questo ... Gosens: "Rimonta subita brutto segnale, non siamo favoriti per la Coppa Italia ma sarebbe...al 40' solo la traversa nega la gioia del gol a Pedro su assist di un pimpante El Shaarawy. Nella ripresa i ritmi calano, un po’ si fa accademia, un po’ si aspetta il 90' senza farsi male. Solo che ...Missione compiuta ma i conti non tornano mai a Paulo Fonseca. La Roma archivia la pratica Braga senza alcun patema, la vittoria ottenuta nella gara d'andata d'a ...