"El Clasico" come marchio registrato, l'Ue dice "no" alla Liga (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nessuna esclusiva in favore della Liga spagnola per l'utilizzo del termine "El Clasico" in Europa. come riporta il quotidiano Expansion, il Tribunale dell'Unione europea ha dato ragione all'Ufficio della Proprietà Intellettuale (Euipo) circa il parere negativo alla registrazione di "El Clasico" come marchio esclusivo. La proposta era stata avanzata quattro anni fa dalla Liga, intenzionata

