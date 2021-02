Ecco come allungare la vita agli smartphone (Di giovedì 25 febbraio 2021) Cristina Martelli Le lunghe file di fronte ai negozi di elettronica per acquistare l’ultimo smartphone di nuova generazione potrebbero essere solo un lontano ricordo. Perché se fino a poco tempo fa gli italiani erano pronti a tutto pur di avere per primi il modello più recente del proprio brand preferito, ora sembra non essere più così. Ad affermarlo sono i risultati del nuovo sondaggio che Wiko, brand franco-cinese di smartphone da sempre attento ai trend del mondo digitale, ha condotto tra la sua community Instagram per indagare le abitudini degli utenti in relazione al “cambio dello smartphone”. Ben il 75% dei rispondenti, infatti, conferma di cambiare il proprio device ogni 3 o più anni e solo se strettamente necessario. Il richiamo degli ultimi trend del mercato mobile non è più determinante: l’80% ha infatti ammesso di non ... Leggi su improntaunika (Di giovedì 25 febbraio 2021) Cristina Martelli Le lunghe file di fronte ai negozi di elettronica per acquistare l’ultimodi nuova generazione potrebbero essere solo un lontano ricordo. Perché se fino a poco tempo fa gli italiani erano pronti a tutto pur di avere per primi il modello più recente del proprio brand preferito, ora sembra non essere più così. Ad affermarlo sono i risultati del nuovo sondaggio che Wiko, brand franco-cinese dida sempre attento ai trend del mondo digitale, ha condotto tra la sua community Instagram per indagare le abitudini degli utenti in relazione al “cambio dello”. Ben il 75% dei rispondenti, infatti, conferma di cambiare il proprio device ogni 3 o più anni e solo se strettamente necessario. Il richiamo degli ultimi trend del mercato mobile non è più determinante: l’80% ha infatti ammesso di non ...

Avvenire_Nei : Li conosci solo perché sono morti. Li conosci dopo, gli uomini come Luca Attanasio, e solo perché li hanno uccisi.… - stanzaselvaggia : Ecco qui come Fratelli d’Italia FA LEVA sull’ODIO tutti i giorni avvelenando i pozzi. Gli involtini furono un invit… - teatrolafenice : ?? Ecco l'agenda di tutti i concerti in diretta streaming delle prossime settimane - sissiisissi2 : RT @IleanaNoIlenia: Ed ecco che comincio a leggere decine e decine di tweet in cui persone che fino all’altro ieri criticavano Conte e lo i… - LB19712 : RT @byoblu: Oggi vi raccontiamo la storia di persone che sono guarite dal Covid-19. Come hanno fatto? Hanno seguito, sotto il controllo med… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco come Kevin Feige su Deadpool 3 e sul divieto ai minori nei film Marvel ... via Wikimedia Commons] Leggi anche Spider - Man 3: e dopo gli scherzi, ecco in un video il titolo ... Se avessimo questa sensazione, ora se ne può parlare visto che ci sono sfoghi come Star. Ma l'...

Pescara scrive a Fagioli dopo la polemica: 'Ecco l'augurio' fagioli - juve - spal Pescara scrive a Fagioli - Un caos social in piena regola . Nella giornata di oggi è esplosa una polemica che ha avuto come protagonista Nicolò Fagioli. Il classe 2001 aveva postato una storia sul suo profilo Instagram nella quale ha pubblicato un vecchio video in cui ballava insieme a due ragazze cantando 'pescarese ...

Maturità 2021: ecco come sarà IlPiacenza Crisi Covid, ecco la ricetta per la rinascita dei ristoranti «Siamo fiduciosi nel “cambio di passo” del governo Draghi e prefiguriamo il giorno in cui il settore dell’ospitalità a ...

"La mia banda suona Dante". Ecco il nuovo concorso rock Arezzo Wave Music Contest Per partecipare dovranno essere presentate canzoni che citano la Divina Commedia. Nuova edizione dedicata a Erriquez della Bandabardò. Valenti e l'illustratore Ralli lanciano lo slogan: "La tua musica ...

... via Wikimedia Commons] Leggi anche Spider - Man 3: e dopo gli scherzi,in un video il titolo ... Se avessimo questa sensazione, ora se ne può parlare visto che ci sono sfoghiStar. Ma l'...fagioli - juve - spal Pescara scrive a Fagioli - Un caos social in piena regola . Nella giornata di oggi è esplosa una polemica che ha avutoprotagonista Nicolò Fagioli. Il classe 2001 aveva postato una storia sul suo profilo Instagram nella quale ha pubblicato un vecchio video in cui ballava insieme a due ragazze cantando 'pescarese ...«Siamo fiduciosi nel “cambio di passo” del governo Draghi e prefiguriamo il giorno in cui il settore dell’ospitalità a ...Per partecipare dovranno essere presentate canzoni che citano la Divina Commedia. Nuova edizione dedicata a Erriquez della Bandabardò. Valenti e l'illustratore Ralli lanciano lo slogan: "La tua musica ...