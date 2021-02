E la Procura di Milano ordina: "Ora assumete tutti i rider" (Di giovedì 25 febbraio 2021) Cristina Bassi Inchiesta sulle società di consegna del cibo, contestate violazioni fiscali. Greco: "Lavoratori, non schiavi" Un esercito di 60mila lavoratori da assumere, cioè da inquadrare come parasubordinati, e ben 733 milioni di euro di multe alle piattaforme di delivery. L'inchiesta monstre della Procura di Milano sulle condizioni di lavoro dei rider è un terremoto in un mondo finora poco illuminato dal punto di vista giuridico. «È proprio l'approccio giuridico che abbiamo applicato - sottolinea il Procuratore Francesco Greco - Queste persone non sono schiavi, bensì cittadini che hanno diritti finora negati. Giovani cui viene rubato il futuro». L'operazione, condotta dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro in collaborazione tra gli altri con Inps e Inail, è valsa al ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 25 febbraio 2021) Cristina Bassi Inchiesta sulle società di consegna del cibo, contestate violazioni fiscali. Greco: "Lavoratori, non schiavi" Un esercito di 60mila lavoratori da assumere, cioè da inquadrare come parasubti, e ben 733 milioni di euro di multe alle piattaforme di delivery. L'inchiesta monstre delladisulle condizioni di lavoro deiè un terremoto in un mondo finora poco illuminato dal punto di vista giuridico. «È proprio l'approccio giuridico che abbiamo applicato - sottolinea iltore Francesco Greco - Queste persone non sono schiavi, bensì cittadini che hanno diritti finora negati. Giovani cui viene rubato il futuro». L'operazione, condotta dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro in collaborazione tra gli altri con Inps e Inail, è valsa al ...

