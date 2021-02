Dzeko nella storia della Roma: miglior marcatore di sempre in Europa (Di giovedì 25 febbraio 2021) Edin Dzeko sempre più nella storia della Roma: il centravanti bosniaco è quello che ha realizzato più reti in Europa per i giallorossi Edin Dzeko sempre più nella storia della Roma. Come riporta Opta, il centravanti bosniaco con la rete realizzata allo Sporting Braga è diventato il giocatore giallorosso con più gol realizzati nelle competizioni europee (escluse le qualificazioni). L’ex Wolfsburg ha messo a segno 29 gol superando il precedente record stabilito da Francesco Totti. 29 – Con la rete di stasera Edin #Dzeko è diventato il giocatore della Roma con più gol realizzati nelle competizioni europee (escluse le ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Edinpiù: il centravanti bosniaco è quello che ha realizzato più reti inper i giallorossi Edinpiù. Come riporta Opta, il centravanti bosniaco con la rete realizzata allo Sporting Braga è diventato il giocatore giallorosso con più gol realizzati nelle competizioni europee (escluse le qualificazioni). L’ex Wolfsburg ha messo a segno 29 gol superando il precedente record stabilito da Francesco Totti. 29 – Con la rete di stasera Edin #è diventato il giocatorecon più gol realizzati nelle competizioni europee (escluse le ...

