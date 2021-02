Dybala, da Barcellona nessuna complicanza al ginocchio. Ma il rientro è ancora un mistero (Di giovedì 25 febbraio 2021) Paulo Dybala ha tenuto un mattinata una visita specialistica a Barcellona, dal professor Cugat uno dei migliori esperti in questo campo. La visita fortunatamente ha accertato che non ci sono complicanze al ginocchio sinistro ma l’attaccante della Juve continua a sentire dolore e il suo rientro in campo è ancora un mistero. L’unica strada percorribile è quella di continuare con le terapie per risolvere la lesione di basso grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro rimediata il 10 gennaio scorso. Certamente Dybala non ci sarà a Verona, sabato sera, difficile vederlo con lo Spezia mercoledì. Si proverà a recuperarlo per la gara con la Lazio o per il ritorno in casa del Porto. Foto: Twitter uff. Juventus L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 25 febbraio 2021) Pauloha tenuto un mattinata una visita specialistica a, dal professor Cugat uno dei migliori esperti in questo campo. La visita fortunatamente ha accertato che non ci sono complicanze alsinistro ma l’attaccante della Juve continua a sentire dolore e il suoin campo èun. L’unica strada percorribile è quella di continuare con le terapie per risolvere la lesione di basso grado del legamento collaterale mediale delsinistro rimediata il 10 gennaio scorso. Certamentenon ci sarà a Verona, sabato sera, difficile vederlo con lo Spezia mercoledì. Si proverà a recuperarlo per la gara con la Lazio o per il ritorno in casa del Porto. Foto: Twitter uff. Juventus L'articolo proviene da Alfredo ...

romeoagresti : Viaggio in giornata di #Dybala a Barcellona, assistito dallo staff della #Juve, per un consulto al ginocchio dal pr… - forumJuventus : Dybala a Barcellona per essere visitato dal dottor Cugat: dopo 45 giorni il ginocchio fa ancora male ??… - capuanogio : Blitz di #Dybala a Barcellona per un consulto sulle condizione del suo ginocchio: nessuna complicazione, si prosegu… - matteo_saverio : In verità Dybala è andato a Casablanca non a Barcellona (via Jtuider) - matteo_saverio : RT @ancilo90: Prova a prendermi Juventus edition: Dybala tenta disperatamente di farsi controllare il ginocchio dal dottor Cougar (refuso v… -