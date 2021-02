Dubbi sul nuovo piano vaccini in Lombardia, Broccolo: «Finire a giugno? Impossibile» (Di giovedì 25 febbraio 2021) vaccini Lombardia. Il nuovo piano regionale, presentato da Letizia Moratti, prevede una campagna anti Covid che non durerà più di sei mesi. Una scadenza quella di giugno, rimarcata dallo stesso Guido Bertolaso, che segue il modello inglese. Vale a dire una sola dose di vaccino a più persone da subito, con tempi allungati fino a 6 mesi per chi ha già superato la malattia. Ma non è un progetto troppo ambizioso? Su “Open” l’intervista a Francesco Broccolo, docente di Microbiologia clinica dell’Università Bicocca di Milano e stimato virologo, che ha espresso le sue perplessità. leggi anche l’articolo —> Corbetta, Nonno Peppo vince il Covid: l’abbraccio con la moglie dopo 120 giorni vaccini Lombardia Dubbi sul piano di ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 25 febbraio 2021). Ilregionale, presentato da Letizia Moratti, prevede una campagna anti Covid che non durerà più di sei mesi. Una scadenza quella di, rimarcata dallo stesso Guido Bertolaso, che segue il modello inglese. Vale a dire una sola dose di vaccino a più persone da subito, con tempi allungati fino a 6 mesi per chi ha già superato la malattia. Ma non è un progetto troppo ambizioso? Su “Open” l’intervista a Francesco, docente di Microbiologia clinica dell’Università Bicocca di Milano e stimato virologo, che ha espresso le sue perplessità. leggi anche l’articolo —> Corbetta, Nonno Peppo vince il Covid: l’abbraccio con la moglie dopo 120 giornisuldi ...

