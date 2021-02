Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 25 febbraio 2021 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Questa sera, giovedì 25 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, la strategia adottata dal Governo Draghi nella lotta al virus, con il nuovo Dpcm che non prevede allentamenti delle misure di contenimento a causa del diffondersi delle varianti di Covid19, è l’unica strada possibile per ... Leggi su tpi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Questa sera, giovedì 25, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Al centro del nuovo appuntamento con, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, la strategia adottata dal Governo Draghi nella lotta al virus, con il nuovo Dpcm che non prevede allentamenti delle misure di contenimento a causa del diffondersi delle varianti di Covid19, è l’unica strada possibile per ...

matteosalvinimi : In collegamento da Catania, vi aspetto su Rete 4 a Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio verso le 21.30, ci sarete… - CorriereCitta : Anticipazioni Dritto e Rovescio, stasera in tv giovedì 25 febbraio: interviste, temi e ospiti #drittoerovescio - _PuntoZip_ : Stasera in TV: A “DRITTO E ROVESCIO”: le persistenti chiusure sono l’unica strategia possibile contro le varianti? - CeccarelliL_ : Stasera in TV: A “DRITTO E ROVESCIO”: le persistenti chiusure sono l’unica strategia possibile contro le varianti? - tuttotv_info : #DrittoERovescio di #PaoloDelDebbio, gli OSPITI di stasera > -