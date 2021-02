Dramma per Alisson, il padre del portiere è morto annegato (Di giovedì 25 febbraio 2021) È morto a 57 anni il padre di Alisson Becker: l’uomo è annegato in una diga nella sua proprietà. Il cordoglio del mondo del calcio. Grave lutto per Alisson Becker: il padre del portiere del Liverpool è morto annegato in una diga. morto annegato il padre 57enne di Alisson Becker Il padre dell’estremo difensore del Liverpool aveva appena 57 anni. L’allarme è scattato dopo che l’uomo non ha fatto ritorno a casa. Le ricerche sono iniziate poco dopo la segnalazione e hanno portato alla scoperta del corpo senza vita di José Agostinho. Secondo le prime ricostruzioni della vicenda, l’uomo è annegato in una diga nel suo ranch a ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Èa 57 anni ildiBecker: l’uomo èin una diga nella sua proprietà. Il cordoglio del mondo del calcio. Grave lutto perBecker: ildeldel Liverpool èin una diga.il57enne diBecker Ildell’estremo difensore del Liverpool aveva appena 57 anni. L’allarme è scattato dopo che l’uomo non ha fatto ritorno a casa. Le ricerche sono iniziate poco dopo la segnalazione e hanno portato alla scoperta del corpo senza vita di José Agostinho. Secondo le prime ricostruzioni della vicenda, l’uomo èin una diga nel suo ranch a ...

matteosalvinimi : 50 milioni tra cartelle esattoriali, avvisi, solleciti, ipoteche e pignoramenti in partenza da inizio marzo. Per ev… - Antonio_Tajani : Quello di #Schwazer è un dramma sportivo. L'archiviazione di oggi che lo scagiona dall'accusa di doping è uno scand… - Ettore_Rosato : Con la nascita dell’intergruppo Pd,M5s,Leu si apre al centro un’area per chi come noi si vuole concentrare su un pr… - nicedigiulio : @Gianmar26145917 Dopo le onoranze funebri e una medaglia al 'Valore' finirà tutto nel dimenticatoio. Il dramma è so… - news_mondo_h24 : Dramma per Alisson, il padre del portiere è morto annegato -