Draghi nomina sottosegretario al Viminale l’uomo dei decreti sicurezza | il leghista Nicola Molteni

Leggi su tpi

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tra i 39 sottosegretariti ieri dal governo di Marioc’è anche, parlamentare della Lega che torna al ministero dell’Interno dopo aver ricoperto la stessa carica quando alc’era Matteo Salvini. Daaveva lavorato insieme al leader del Carroccio alla stesura deiimmigrazione e, di cui è considerato il padre, motivo per cui i dem avevano posto il veto sul suo nome per affiancare Luciana Lamorgese. Ma, insieme a Ivan Scalfarotto di Italia Viva e Carlo Sibilia del M5S,tra i sottosegretari ha scelto anche il, fortemente voluto da Salvini nella rosa dei viceministri in quanto suo fedelissimo.ha sempre difeso con ...