Draghi debutta al vertice Ue | accelerare su vaccini | no scuse per i gruppi farmaceutici

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Una "accelerazione" sulle vaccinazioni, con una azione coordinata a livello europeo, e nessuna "scusa" per le aziende farmaceutiche che non rispettano gli impegni presi. Il presidente del Consiglio Marioha fatto il suo debutto al Consiglio europeo, chiedendo un 'cambio di passo' nella gestione della pandemia. In apertura dei lavori, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel ha dato il benvenuto ae al nuovo primo ministro estone Kaja Kallas, esprimendo le sue condoglianze all'Italia per "l'orribile attacco" in cui sono morti l'ambasciatore a Kinshasa, Luca Attanasio, il carabiniere, Vittorio Iacovacci, e il loro autista, Mustapha Milambo.Entrando nel vivo del confronto, collegato da Palazzo Chigi, il premier ha sottolineato che per "rallentare" la corsa delle mutazioni occorre "aumentare le vaccinazioni" con una azione "coordinata" a ...