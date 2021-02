Dpcm Covid fino a Pasqua: tutte le nuove regole. Moderna, vaccino per la variante sudafricana (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il nuovo decreto sulle misure anti Covid per l’Italia, il primo dell’era Draghi, scadrà il 6 aprile, includendo così anche i giorni di Pasqua: domenica 4 e lunedì di Pasquetta, il 5. Al momento le limitazioni agli spostamenti tra Regioni restano fissate al 27 marzo ma è molto probabile una proroga. Sport solo all’aperto, piscine e palestre chiuse. Si lavora per i ristoranti aperti alla sera e le mostre nei weekend. Sul fronte delle aziende farmaceutiche il gruppo Moderna annuncia che sta lavorando a un vaccino specifico contro la variante sudafricana del Coronavirus. Spostamenti fra regioni e visite ai parenti Restano vietati gli spostamenti tra regioni se non per motivi di lavoro, salute e necessità. No al turismo e no alle riunioni di famiglia. Resta salva la possibilità di fare ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il nuovo decreto sulle misure antiper l’Italia, il primo dell’era Draghi, scadrà il 6 aprile, includendo così anche i giorni di: domenica 4 e lunedì di Pasquetta, il 5. Al momento le limitazioni agli spostamenti tra Regioni restano fissate al 27 marzo ma è molto probabile una proroga. Sport solo all’aperto, piscine e palestre chiuse. Si lavora per i ristoranti aperti alla sera e le mostre nei weekend. Sul fronte delle aziende farmaceutiche il gruppoannuncia che sta lavorando a unspecifico contro ladel Coronavirus. Spostamenti fra regioni e visite ai parenti Restano vietati gli spostamenti tra regioni se non per motivi di lavoro, salute e necessità. No al turismo e no alle riunioni di famiglia. Resta salva la possibilità di fare ...

