Dopo Sputnik, Moderna. A San Marino anche il vaccino da Israele (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ieri a San Marino sono arrivate le prime dosi del vaccino russo Sputnik V. E presto arriveranno, via Israele, anche quelle del siero sviluppato da Moderna. Infatti, la Serenissima Repubblica figura nell'elenco dei Paesi a cui il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha deciso di spedire alcune migliaia di dosi. "Alla luce del successo della campagna vaccinale in Israele, abbiamo ricevuto molte richieste di assistenza nella fornitura di vaccini", si legge in una nota diffusa dal primo ministro. "Israele non produce i vaccini e le dosi ordinate sono destinate all'inoculazione della nostra popolazione. Tuttavia, nell'ultimo mese, si è accumulata una quota limitata di dosi in eccesso e quindi si è deciso di assistere con una quantità simbolica il ...

