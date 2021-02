Donne e giovani. Che succede al mercato del lavoro (Di giovedì 25 febbraio 2021) Shock senza precedenti su lavoro, con -470mila occupati in 9 mesi. Per le Donne poi una caduta doppia del tasso di occupazione. Ed è allarme giovani. L’anno di Covid lascia ferite probabilmente insanabili, come registrato dal ministero del lavoro, Istat, Inps, Inail e Anpal nel Rapporto sul mercato del lavoro 2020. A questi numeri vanno poi aggiunte le diminuzioni del tasso di occupazione e di quello di disoccupazione (rispettivamente -1,0 e -0,9 punti percentuali in un anno) e un aumento del tasso di inattività (+1,8 punti). A subire maggiormente la crisi sono state le categorie più vulnerabili nel mercato del lavoro: Donne, under 35 e stranieri, per i quali il valore dell’indicatore scende al di sotto di quello degli italiani. A ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 febbraio 2021) Shock senza precedenti su, con -470mila occupati in 9 mesi. Per lepoi una caduta doppia del tasso di occupazione. Ed è allarme. L’anno di Covid lascia ferite probabilmente insanabili, come registrato dal ministero del, Istat, Inps, Inail e Anpal nel Rapporto suldel2020. A questi numeri vanno poi aggiunte le diminuzioni del tasso di occupazione e di quello di disoccupazione (rispettivamente -1,0 e -0,9 punti percentuali in un anno) e un aumento del tasso di inattività (+1,8 punti). A subire maggiormente la crisi sono state le categorie più vulnerabili neldel, under 35 e stranieri, per i quali il valore dell’indicatore scende al di sotto di quello degli italiani. A ...

