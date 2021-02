“Donne al futuro” | da Bebe Vio alle ribelli di ‘ndrangheta fino ad Agitu Ideo Gudeta | le storie di chi fabbrica l’Italia contemporanea

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Sono circa una ventina e coprono i lati più diversi della società. Scienza, sport, cultura, arte. I profili femminili delineati nel nuovo libro del collettivo Controparola, edito da Il Mulino e in uscita dal 25 febbraio, questa volta raccontano l’attualità. E si spingono oltre. Lo dice il titolo: “al”. Composto da un gruppo di giornaliste e scrittrici, Controparola è stato fondato nel 1992 per iniziativa di Dacia Maraini. Punta a studiare, capire e raccontare la condizione dellenel corso della storia e non solo. In passato ha pubblicato le opere collettive Piccole italiane (Anabasi, 1994), Il Novecento delle italiane (Editori Riuniti, 2001), Amorosi assassini (Laterza, 2008) e, con il Mulino,del Risorgimento (2011),nella Grande Guerra (2014),...

Stasera alle 18, in live streaming sui canali social de il Mulino, si parla del volume 'Donne al futuro', il nuovo libro del gruppo Controparola fondato da Dacia Maraini, nella stessa data di uscita d ...