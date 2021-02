Disney+ e Star | film e serie in uscita a marzo 2021

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 25 febbraio 2021)è un grande mese per. Hai letto bene, perché da fine febbraio sulla piattaforma streaming Disney è approdato un nuovo canale, che propone contenuti per un pubblico adulto, in aggiunta a quelli per famiglie. L'offerta del catalogo, quindi, raddoppia, tra produzioni originali ditv eè il mese in cui ricorre la Festa della Donna eha pensato di celebrarla selezionando titoli ad hoc, tra, pellicole d'animazione e documentari. E poi ci sono idi; i documentari National Geographic e gli ultimi episodi di Wandavision. A proposito di nuoveMarvel, asuarriva il nuovo titolo: The Falcon and the ...