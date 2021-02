Diritti Tv | Sky protesta | «Accordo Tim-Dazn ha criticità concorrenziali Danneggia la Serie A»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Maximo Ibarra, AD Sky Italia Sky non ci sta. Alla vigilia di una nuova assemblea della LegaA sul tema deitv, l’emittente satellitarecontro l’alleanza tra Tim e, che potrebbe favorire quest’ultima nella complicata corsa all’assegnazione delle immagini televisive. In una lettera inviata alla Lega e ai club, è stato l’amministratore delegato di Sky Italia, Maximo Ibarra, a parlare di “potenzialie di compatibilità con la legge Melandri” in riferimento all’strategico stretto dal competitor. “L’cheavrebbe sottoscritto con Tim, un suo concorrente diretto, per itv dellaA per il prossimo triennio è critico per il ...