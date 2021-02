BarcelonavsJuve : Dimenticare il Bayern: Lazio alla ricerca della 'medicina' punti con il Bologna Esto dicen en Italia de la Final - sportli26181512 : Dimenticare il Bayern: Lazio alla ricerca della 'medicina' punti con il Bologna: Dimenticare il Bayern: Lazio alla… - Gazzetta_it : #Lazio, l'imperativo è dimenticare il k.o. col #Bayern: alla ricerca della 'medicina' punti contro il #Bologna… - Edorsi53 : @NeroAzzurro20 Nelle ultime stagioni, #Ozil è scaduto notevolmente. Ma sarebbe sbagliato dimenticare la sua geniali… - marco_rogerio_ : RT @SalpadrinoT: Come dimenticare i grandi trionfi europei della Juve di Allegri... altro che Bayern campione di tutto! Ma chi cazzo glielo… -

Dimenticare Bayern

Ora l'imperativo è soloilMonaco. O almeno il modo in cui la Lazio si è ritrovata k.o. nella sfida Champions di martedì all'Olimpico. Il 4 - 1 contro i tedeschi ha lasciato ferite profonde nella squadra ...Reazioni ? "Era difficile battere il, lo sapevamo - ha spiegato Leiva al canale ufficiale ... Questa sconfitta non ci deve fartutto il lavoro fatto in questi anni. Da domani ...Bologna-Lazio è l'occasione per la squadra di Inzaghi di rilanciarsi in Serie A, dopo la brutta sconfitta rimediata contro il Bayern Monaco ...Al risveglio dopo l'1-4 subito dal Bayern in Champions è tempo di riflessioni per evitare di cadere in un buco nero. E c'è chi consola per il "record" lasciato alla Roma ...