“Devi smettere di farlo” La disperazione di Samantha De Grenet | lacrime per Rosalinda Cannavò al GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Momenti di grande emozione al ‘Grande Fratello Vip’. Venerdì 26 febbraio andrà in onda la semifinale, che decreterà l’ultimo eliminato del programma. A contendersi un posto in finale ci sonoe Stefania Orlando. La siciliana ha avuto un vero e proprio sconforto nelle ultime ore, infatti ha detto di non sapere cosa l’attende fuori. Ha anche ipotizzato la possibilità che non proseguirà nel lavoro di attrice ed ha annunciato di non voler apparire nei salotti televisivi. Ad ascoltarla sempre con grandissima attenzione la sua amicaDe, la quale si è affezionata moltissimo alla giovane. Durante il dialogo con, a sorpresa la Deè scoppiata ingenerando commozione anche nei telespettatori. Lei ha comunque instaurato un ...