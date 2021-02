Destruction AllStars per PS5 non costerà più 80 euro: prezzo super ridotto dopo il debutto su PS Plus (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dall'inizio di febbraio fino agli inizi di marzo, i giocatori iscritti a PlayStation Plus possono scaricare Destruction AllStars su PS5 gratuitamente, ma cosa succederà al termine di questa promozione? Il team di Lucid Games ha appena annunciato il prezzo finale di questo folle gioco di azione e velocità, offrendo anche dettagli sui nuovi contenuti e miglioramenti che arriveranno presto. A partire dal 6 aprile, Destruction AllStars può essere acquistato per 19,99 euro, un prezzo ridotto che i suoi sviluppatori dicono sia "ottimo" per i fan. "Contribuiranno a garantire che il caos continui una volta terminata la promozione per PlayStation Plus". Non dimentichiamo che al suo annuncio era stato fissato un ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dall'inizio di febbraio fino agli inizi di marzo, i giocatori iscritti a PlayStationpossono scaricaresu PS5 gratuitamente, ma cosa succederà al termine di questa promozione? Il team di Lucid Games ha appena annunciato ilfinale di questo folle gioco di azione e velocità, offrendo anche dettagli sui nuovi contenuti e miglioramenti che arriveranno presto. A partire dal 6 aprile,può essere acquistato per 19,99, unche i suoi sviluppatori dicono sia "ottimo" per i fan. "Contribuiranno a garantire che il caos continui una volta terminata la promozione per PlayStation". Non dimentichiamo che al suo annuncio era stato fissato un ...

Eurogamer_it : #DestructionAllStars per #PS5, prezzo super ridotto dopo il debutto su PS Plus. - PlayStationIT : Il caos veicolare continua con i nuovi contenuti di Destruction AllStars. In arrivo novità: Dettagli su playlist in… - RedBlack85 : Novità future per Destruction AllStars: playlist in primo piano, serie di sfide e altro - GamingTalker : Destruction AllStars sarà acquistabile dal 6 aprile a 19,99 euro -